FWG-Liste ist fertig

Nach der Nominierung des Bürgermeister-Kandidaten Dirk Ruppenstein legte sich die Freie Wählergruppe (FWG) Itzgrund jetzt im "Bräustübla" Kaltenbrunn auf ihr Gemeinderatsteam fest. Mit dem derzeitigen Kämmerer habe die FWG, so Vorsitzender Matthias Bauer, einen Kandidaten aufgestellt, der nicht polarisiere, sondern für alle Bürger aller Gemeindeteile da sein wolle. Ebenso sehe es mit der Liste der Gemeinderatskandidaten aus. Die Auswahl, so Bauer, sei ein guter Querschnitt durch die Bevölkerung aus allen Altersgruppen und Ortsteilen, der auch verschiedene Berufe vereinige. Bauer: "Wir haben 2014 ein gutes Ergebnis erzielt, das wir 2020 erneut bestätigen oder vielleicht verbessern wollen." Der Vorsitzende betonte, die Freie Wählergruppe Itzgrund sei ein örtlicher Verein und habe nichts zu tun mit den Freien Wählern auf Landesebene. Man sei nur dem Wohl der eigenen Gemeinde verpflichtet. Bauer: ",Frei‘ ist das entscheidende Wort in unserem Namen und ,unabhängig‘ sind wir bereits seit über 30 Jahren." Wichtig sei ihm, dass die Gemeinschaft viele junge Menschen für die Gemeindepolitik begeistern konnte. "Denn sie werden es sein, die später unsere Arbeit fortführen werden", sagte Bauer.

Die FWG-Gemeinderatskandidaten: 1. Uwe Köhler (Gleußen), 2. Stefanie Schmid (Welsberg), 3. Udo Brückner (Kaltenbrunn), 4. R. Mahr (Lahm), 5. Thomas Reblitz (Herreth), 6. Jessica Löffler (Schottenstein), 7. Matthias Bauer (Gleußen), 8. Maria Döllinger (Kaltenbrunn), 9. D. Hauck (Herreth), 10. Thilo Koch (Schottenstein/Bodelstadt), 11. Kathleen Hagemann (Gleußen), 12. Stefan Schleicher (Kaltenbrunn), 13. Heinz Fischer (Herreth/Merkendorf), 14. Michael Schramm (Gleußen). ka