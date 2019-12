FW setzen Sabrina Schmidt auf Platz 1

Die Freien Wähler (FW) des Marktes Pressig nominierten im Gasthaus "Kaima Görch" in Marienroth ihre Kandidaten für die Marktgemeinderatswahl am 15. März 2020. Bürgermeister Hans Pietz kandidiert nicht mehr für das Amt des Rathauschefs und auch nicht als Marktgemeinderat. Er bereitete aber die Liste mit vor und leitete die Nominierungsversammlung, in der 16 Kandidaten für die Gemeinderatswahl aufgestellt wurden.

Versammlungsleiter Hans Pietz führte in die Rahmenbedingungen der Wahlen und der Nominierung ein. Pietz betonte zu Beginn der Zusammenkunft, dass er sich riesig über die Kandidaten freue, die sich zu einer beeindruckenden Liste zusammengefunden hätten. Sie repräsentieren seiner Meinung nach eine hervorragende Mischung aus Erfahrung, neuen Ideen und Impulsen sowie Kompetenzen aus allen Berufs- und Lebensbereichen.

Neben bewährten Kräften sind auf der Liste der Freien Wähler überwiegend politisch neu eingestiegene Frauen und Männer angetreten. Dieser Mix werde neben der bewährten Gremiumsarbeit für neue Ideen und Herangehensweisen im Marktgemeinderat sorgen, wenn es gelinge, das Vertrauen und die Stimmen möglichst vieler Bürger zu gewinnen, ist Pietz überzeugt.

Bei der Vorstellungsrunde zog sich bei den Bewerbern wie ein roter Faden die Motivation durch, dass man sich für die Heimat einsetzen wolle, damit sie lebenswert bleibt. Im Vordergrund sahen sie das Allgemeinwohl vor Einzelinteressen von Personen oder Parteien.

Alle 16 Kandidaten wurden schließlich einstimmig, in geheimer Wahl, für die Marktgemeinderatswahl 2020 nominiert. Zugegen waren auch der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, Tino Vetter, und die Schriftführerin der Freien Wähler des Landkreises Kronach, Barbara Bayer. Vetter zeigte sich in seinem Grußwort begeistert von der Kompetenz und dem Engagement, das die Bewerber erkennen ließen. Er führte aus, dass die Freien Wähler gerne noch mehr Frauen für das politische Engagement gewinnen möchten.

Die Freien Wähler des Marktes Pressig haben für ihn ein erfreuliches Zeichen gesetzt, indem sie mit Sabrina Schmidt eine Frau an die Spitze der Nominierten gesetzt haben, die auch schon sechs Jahre dem Gemeinderatsgremium angehört und ihre Aufgabe als Jugendbeauftragte gut ausführte. eh