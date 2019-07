FW pro Waldkindergarten

Derzeit werden in vielen Gemeinden Waldkindergärten errichtet. Die Nachfrage von Eltern für derartige Einrichtungen ist sehr groß und auch in Heroldsbach wird darüber diskutiert. Es ist eine alternative Art der Betreuung, die aber nicht für jedes Kind und auch nicht für alle Eltern geeignet ist.

Daher wurde auf Einladung der Freien Wähler (FW) Heroldsbach-Thurn und der Freien Wählergemeinschaft Oesdorf eine Besichtigungs- und Informationsfahrt zum Gunzendorfer Waldkindergarten durchgeführt.

Im kommenden Kindergartenjahr sind die zwei Heroldsbacher Kindergärten St. Josef und St. Michael an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen. Laut Kindergartenzeitschrift werden im Kiga St. Josef dann bis zu 27 Kinder pro Gruppe betreut werden müssen. Das ist für manche Eltern ganz schön viel. Wer schon mal in einer Kindergartengruppe mit 27 Kindern war, der weiß, wie laut es da dann zugehen kann.

Auch nach der Bedarfsfeststellung 2018 fehlen 25 Kindergartenplätze. Mit einem Waldkindergarten würde sich laut Pressemitteilung der Freien Wähler die Situation relativ schnell entspannen, für die Kinder und auch für das Personal.

Derzeit werden mehrere Kinder in den umliegenden Gemeinden in Kindergärten betreut. Und für jedes Kind, das nicht in einen Heroldsbacher Kindergarten, sondern zum Beispiel nach Hausen oder Röttenbach in den Waldkindergarten geht, müssen die Gemeinde und damit die Gemeindebürger Gastkinderbeiträge an die jeweiligen Träger zahlen. In den Jahren 2015 bis 2018 waren dies laut Angaben der FW rund 550 000 Euro. Damit hätte man nach ihrer Meinung leicht einen Waldkindergarten errichten können.

Da ein Grundstück der Gemeinde als Kindergartengrundstück festgeschrieben ist und dieses auch am Waldrand liegt, wäre somit ein idealer Standort für einen Waldkindergarten vorhanden. Nach einer Besichtigung in Gunzendorf waren sich alle Teilnehmer einig: Heroldsbach brauche auch einen Waldkindergarten. red