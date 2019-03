FW: Politischer Aschermittwoch

Wie kann das Nahwärmenetz in Gößweinstein entstehen? Die Freien Wähler Gößweinstein laden zu ihrem Politischen Aschermittwoch alle interessierten Bürger und Gäste aus der gesamten Region ein. Gerade in Zeiten des Klimawandels halten es die Veranstalter für außerordentlich wichtig, über Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren, zu planen und zu handeln. Ganz aktuell dazu ist im Markt Gößweinstein die Errichtung einer Nahwärmeversorgung vorgesehen. Um die Interessierten darüber zu informieren wie, wann und was in welchen Schritten stattfinden kann, referieren Fachleute aus der Nahwärmenetz-Branche und stehen Rede und Antwort. Beginn der Veranstaltung am Mittwoch, 6. März, ist um 20 Uhr im Gasthof "Zum Löwen" in Gößweinstein. red