FW: Mischung aus erfahrenen Recken und jungen Talenten

Die Freien Wähler (FW) der Bergwerksgemeinde Stockheim nominierten ihre Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Ein Bürgermeisterkandidat musste nicht nominiert werden, da die Bürgermeisterwahl erst in drei Jahren stattfindet.

In seiner Begrüßung freute sich Vorsitzender Stefan Häfner über den zahlreichen Besuch.

Überall verstärkt

Bürgermeister Rainer Detsch freute sich über die Kandidatenliste, in der junge und neue Gesichter auch neben "alten, erfahrenen Hasen" auftauchen. Er ging zur Fußballsprache über und meinte: "Das Team um Stefan Häfner konnte in allen Mannschaftsteilen verstärkt werden. Dabei wurde auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten Wert gelegt!"

Die jüngsten Kandidaten sind 27 und 29 Jahre jung, und es sind auch Seiteneinsteiger dabei. Eine der wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen sieht der Bürgermeister für das im März neu gewählte Gremium, neue Formen zu finden und Gelegenheiten zu schaffen, dass sich Menschen in ihrem gemeindlichen Umfeld engagieren können und wollen, auch kommunalpolitisch. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die politische Arbeit in der Gemeinde Stockheim weiter vorangebracht wird, dass die neue Mannschaft umfassend und modern gestaltet, kooperativ und partnerschaftlich sich für das Gemeinwohl einsetzt. Er attestierte dem jetzigen Gremium eine pragmatische Zusammenarbeit und in dem bisher seit seinem Amtsantritt 2011 fast immer einstimmige (97 Prozent) Beschlüsse gefasst wurden.

Die Kandidatenliste mit ihren 20 Kandidaten für die Gemeinderatswahl der FW Stockheim wurde einstimmig in der Nominierungsversammlung angenommen: 1. Stefan Häfner (42 Jahre), 2. Hedwig Klinger (58), 3. Rudi Jaros (64), 4. Astrid Kestel (57), 5. Gerhard Wolf (57), 6. Elisabeth Baierlein (54), 7. Jens Wöhner (42), 8. Ralf Schatz (38), 9. Martina Detsch (53), 10. Markus Endes (53), 11. Johannes Beetz (39), 12. Antje Dütthorn (44), 13. Dirk Kreul (27), 14. Karl- Heinz Wagner (57), 15. Thomas Brückner (38), 16. Michael Jaros (29), 17. Gerhard Gebhardt (58), 18. Jürgen Wöhner (50), 19. Florian Kleine- Herzbruch (40), 20. Peter Schülner (45). Ersatzkandidaten sind Johannes Heinisch (64) und Jürgen Hannecke (69).

FW-Kreisvorsitzender Tino Vetter gratulierte den Kandidaten und wünschte viel Erfolg bei der Kommunalwahl. Karl-Heinz Hofmann