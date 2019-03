FW-Fraktion sieht einen Erledigungsstau bei der Gemeindeentwicklung

Der Vorsitzende der Freien Wähler Grub, Stefan Rose, konnte über 30 Interessierte zur Hauptversammlung des Ortsverbandes begrüßen. Unter ihnen war Christian Gunsenheimer, der Kreisvorsitzende der Freien Wähler im Landkreis Coburg. Er nutzte die Versammlung, um sich für das große Engagement des Grüber Ortsverbandes bei der Landratswahl zu bedanken. "Prozentual habe ich in Grub am Forst die drittmeisten Stimmen erhalten, und der Ortsteil Rohrbach war der einzige Ort außer meiner Heimatgemeinde Weitramsdorf im Landkreis Coburg, in dem mir die Mehrheit der Wähler ihr Vertrauen ausgesprochen haben", unterstrich Gunsenheimer das sehr gute Wahlergebnis in Grub.

FW-Vorsitzender Stefan Rose blickte auf die Aktionen des Ortsverbandes zurück: "Wir haben uns nicht in unserer Gemeinderatsfraktion versteckt, sondern bei jeder Gelegenheit den Kontakt mit der Bevölkerung gesucht."

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Grüber Gemeinderat, André Dehler, sagte, er bedauere die stagnierende Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren. Man hätte bei steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer durchaus einen gewissen Gestaltungsspielraum, was Investitionen angehe. Leider würden viele Projekte zwar im Gemeinderat diskutiert, aber nur selten wirklich zeitnah und zielgerichtet umgesetzt. So sei erst durch massives Einwirken auf Bürgermeister Jürgen Wittmann erreicht worden, dass die Gemeinde ihrer gesetzlichen Pflicht, ausreichende Kinderbetreuungsplätze vorzuhalten, endlich durch eine zusätzliche Krippengruppe weitgehend nachgekommen sei. Der Kindergartenneubau jedoch, der bereits vor fünf Jahren im Gemeinderat gemeinsam mit den Kirchenvertretern diskutiert wurde, sei weiterhin nicht in Sicht.

Die FW-Fraktion habe im Januar 2019 einen Antrag auf Erledigung der offenen Punkte beantragt, aber auf den Tagesordnungen der Sitzung im Februar und März 2019 suche man diesen Antrag vergeblich. "Angesichts dieser Untätigkeit ist die Fortentwicklung der Gemeinde gefährdet, denn vielfach erkennen die anderen Gemeinden die Handlungsfelder früher und haben somit einen Vorsprung, zum Beispiel bei der Zuschussbeantragung", mahnte Dehler. Viele Bürger erhielten zudem oft nur unzureichende oder gar keine Antworten aus der Gemeinde.

Der Dritte Bürgermeister zeigte zudem seine Verärgerung darüber, dass das Konzept für eine Verbesserung der Buslinie Coburg - Weidhausen nicht umgesetzt werde. Die neue Linienführung wäre eine klare Verbesserung für die Bürger und würde die Gemeinde keinen Cent kosten. red