FW: Die Autos zu schnell und die Rathaus-Digitalisierung wohl zu langsam

Zwei Anfragen möchten die Freien Wähler in der Stadtratssitzung am Donnerstag beantwortet haben.

Der Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf hat unter starker Verkehrsbelastung zu leiden. Außerdem ist zu beobachten, dass Fahrzeuge, die von Herzogenaurach kommend nach Niederndorf fahren, zu schnell unterwegs sind. Auch Autofahrer, die von Niederndorf in Richtung Herzogenaurach fahren, haben mehr Stundenkilometer als erlaubt auf dem Tacho. Schwierig wird es für Fußgänger, die die Straße queren wollen. Besonders für Schulkinder oder ältere Bewohner gleiche es fast schon einer Mutprobe, von einer Seite der Straße auf die andere zu wechseln.

Abhilfe könne hier eine Querungshilfe für Fußgänger an den Ortseingängen schaffen, die sowohl die Überquerung der Straße für die Einwohner sicherer macht als auch die Verkehrsgeschwindigkeit vermindern könnte, finden die Freien Wähler. Sie beantragen daher im Herzogenauracher Stadtrat, zu überprüfen, ob die Anlage einer Querungshilfe am westlichen Ortseingang von Niederndorf möglich wäre.

Außerdem interessiert die Freien Wähler der Stand der Digitalisierung bei der Stadt Herzogenaurach. Im aktuellen Informationsbrief des Bayerischen Städtetags wird im Artikel "Digitales Rathaus" beschrieben, dass laut Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes bis Ende des Jahres 2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital über das Internet erledigt werden könnten und daher der Gang zur Behörde für Wirtschaft und Bürger der Vergangenheit angehöre.

Die Staatsregierung will sogar einen Schritt weiter gehen: Die 54 wichtigsten Verwaltungsleistungen sollen bereits bis Ende 2020 online verfügbar sein.

Digitale Umsetzung

In diesem Zusammenhang wollen die Freien Wähler von der Verwaltung erfahren, wie weit die Digitalisierung und das Online-Angebot für die Bürger in Herzogenaurach bereits vorangeschritten seien? Welche Verwaltungsdienstleistungen bereits für Bürger und Wirtschaft verfügbar sind und welche noch nicht, möchten die Freien Wähler ebenfalls erfahren. Außerdem fragen sie nach einem groben Zeitplan für die Umsetzung der Ziele der Bundesregierung in Herzogenaurach. Interessiert sind die Freien Wähler auch daran, wie hoch aktuell die Nutzungsquoten schon verfügbarer digitaler Verwaltungsleistungen sind im Vergleich zu ihren "konventionellen" Pendants mit Behördengang?

Es sei unbestritten, dass sich durch die rasant voranschreitende Digitalisierung die Arbeitswelt sowohl in staatlichen Institutionen als auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen stark verändert habe und sich weiter verändern werde.

Deshalb stellt sich den Freien Wählern die Frage, wie die Herzogenauracher Verwaltung diese Entwicklung in Bezug auf künftig notwendige Büroflächen und Personalbedarfe in den verschiedenen Ämtern sehe, da "ja davon auszugehen ist, dass sich in den nächsten drei bis vier Jahren die Verwaltungsgänge von Bürgern und Firmen deutlich reduzieren werden". red