In der Zeit von Dienstag bis Freitag hat ein bislang unbekannter Täter einen Teil des Fußweges auf dem neu angelegten Spielplatz beschädigt. Allem Anschein nach durch das Durchdrehenlassen eines Reifens - möglicherweise von einem Roller - zerstörte er den auf die Asphaltoberfläche aufgebrachten Epoxidharzbelag. Der Stadt entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Ludwigsstadt unter 09263/975020. pol