Fußwaschung und Agape-Feier in Augsfeld

Der Gründonnerstag ist geprägt von der Fußwaschung und dem letzten Abendmahl: Diakon Manfred Griebel gestaltet in der Pfarrgemeinde Augsfeld zusammen mit Elisabeth Graßer und der "Auszeit-Gesangsgruppe" diese besondere Feier. Die Feier am Gründonnerstag, 18. April, beginnt um 20 Uhr in der Augsfelder Kirche. Dabei geht es um das Zeugnis der Liebe. Bei einer Agape-Feier (Mahlgemeinschaft) teilt Jesus mit seinen Freunden Brot und Wein. Hierzu sind alle Interessierten willkommen. red