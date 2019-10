Fußwallfahrt vom Dom auf den Marienberg

Am Donnerstag, 3. Oktober, lädt die Schönstattbewegung zu einer Fußwallfahrt auf den Marienberg ein. Start ist um 6.30 Uhr mit der Aussendung im Bamberger Dom. Dieser Wallfahrtstag entstand 1996 aus dem Anliegen, die Verbindung zwischen dem Bamberger Dom als Mutterkirche des Bistums und dem Marienberg, dem Sitz der Schönstattbewegung, sichtbar zu machen. Seitdem werden ganz bewusst die aktuellen Anliegen der Diözese auf dem 24 Kilometer langen Pilgerweg im Gebet mitgetragen. "Zusteigemöglichkeiten" gibt es gegen 9 Uhr in Memmelsdorf beim Sportlerheim. In Pausdorf wird Rast gemacht. Rechtzeitig werden die Wallfahrer zum Fest der Verbundenheit, der Heiligtumskirchweih, den Wallfahrtsort Marienberg erreicht haben. Um 15 Uhr beginnt der feierliche Kirchweihgottesdienst. red