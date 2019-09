Die Pfarrei Maria Hilf / St. Wolfgang Bamberg lädt ein zur Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen. Sie steht unter dem Motto "Lauft nur, ich werde euch tragen, hinführen bis ans Ziel". Treffpunkt ist am Samstag, 28. September, um 3.30 Uhr an der Pfarrkirche Maria Hilf in der Wunderburg. Ein Begleitfahrzeug fährt mit. Um 14 Uhr feiern die Pilger Eucharistie in Vierzehnheiligen, anschließend Einkehr im Diözesanhaus. Eine zweite Pilgergruppe trifft sich um 8.15 Uhr am Bahnhof Bamberg und läuft ab Bad Staffelstein. Die Gehzeit beträgt drei Stunden. Für diejenigen, welche nicht mehr gut zu Fuß sind, besteht die Möglichkeit, um 12.30 Uhr mit dem Bus nachzufahren. Treffpunkt ist an der Pfarrkirche. Anmeldung ist ab sofort im Pfarrbüro Maria Hilf möglich. Telefonnummer: 0951/130530. Achtung: Die Wallfahrt endet in Vierzehnheiligen. Wer für die Rückfahrt einen Platz im Bus haben möchte, muss sich rechtzeitig anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Ansonsten mit Privatauto abholen lassen oder selbst mit dem Zug/Bus zurückfahren. red