Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen

Von Freitag, 5., bis Samstag 6. Juli, findet die Fußwallfahrt von Krum nach Vierzehnheiligen statt. Am 5. Juli, um 22.30 Uhr erfolgt in der Pfarrkirche Krum die Aussendung. Die Laufstrecke beträgt etwa 45 Kilometer. Für die Wallfahrer, die ab Ebern teilnehmen, ist der Treffpunkt um 3.30 Uhr auf dem "FTE-Parkplatz". Gegen 6 Uhr wird in Eggenbach eine Rast eingelegt. Nach mehr als zwölf Stunden Wallfahrt wird mit Musikbegleitung in die Basilika eingezogen. Das Wallfahrtsamt findet um 17 Uhr in der Basilika statt. Gegen 18 Uhr geht es mit dem Bus zurück nach Krum. Wer am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr mit dem Bus von Krum zum Wallfahrtsamt fahren möchte, wird gebeten, sich verbindlich unter Telefon 09524/7185, anzumelden. Für die Rückfahrt mit dem Bus ist ebenfalls eine Anmeldung unter obiger Nummer erwünscht. red