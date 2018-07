Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen

red



Die Fußwallfahrt der Pfarrei Weismain nach Vierzehnheiligen findet am Sonntag, 8. Juli, statt. Abmarsch ist um 4.30 Uhr an der Sankt-Martins-Kirche mit Erteilung des Reisesegens. Um 9 Uhr erfolgt der Einzug in die Basilika mit anschließendem Wallfahreramt. Nach der Rast wird um 12 Uhr der Heimweg angetreten, wobei im Pfarrheim in Isling eine Kaffeepause eingelegt wird. Gegen 17.45 Uhr werden die Pilger in der Giechkröttendorfer Straße erwartet und in die Pfarrkirche geleitet.