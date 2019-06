Fußwallfahrt nach Marienweiher

Die Fußwallfahrt der Pfarrei St. Ägidius Lahm findet am kommenden Freitag, 21. Juni, statt. Sie beginnt um 5 Uhr mit dem Wallfahrersegen in der Pfarrkirche. Anschließend geht es über Birnbaum, Neufang und Wallenfels nach Marienweiher. Der Wallfahrergottesdienst in Marienweiher ist für 19 Uhr geplant. Am Samstag gehen die Wallfahrer ab 7 Uhr zurück. Die Wallfahrt endet mit einer Abschlussstation in der Pfarrkirche in Lahm und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Jugendheim. Es sind auch Wallfahrer aus anderen Pfarreien willkommen. red