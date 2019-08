Bereits am Dienstagnachmittag wurde in der Hemmerichstraße, auf Höhe Erhardstraße, am Zebrastreifen eine Frau angefahren. Eine Mazda-Fahrerin übersah nach Polizeiangaben eine Rentnerin, die die Straße überquerte und erfasste sie. Allerdings entfernte sich die Fußgängerin. Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass die Fußgängerin seit Dienstagabend mit einem Oberarmbruch und diversen Prellungen in einem Krankenhaus zur Behandlung ist. pol