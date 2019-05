Am Mittwoch ereignete sich auf dem Ostring ein Unfall, bei dem eine 74-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau lief plötzlich und unmittelbar auf die Straße, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurde sie frontal von einem Pkw Skoda einer jungen Frau erfasst. Die Windschutzscheibe des Autos ist dabei gesprungen. Die 74-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 5000 Euro. pol