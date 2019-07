Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Samstagmittag beim Linksabbiegen auf dem Rewe-Parkplatz eine Fußgängerin und verletzte diese hierbei am Wadenbein so schwer, dass sie mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Am Pkw entstand aufgrund der sehr geringen Fahrgeschwindigkeit kein Sachschaden. pol