Fußgängerin verletzt - Verursacher fährt davon

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Gräfenberg eine Fußgängerin angefahren und ist geflüchtet. Die 54-jährige Fußgängerin war am Vormittag gegen 11 Uhr auf der Bayreuther Straße unterwegs. Zwischen einem Schreibwarengeschäft und dem Torbogen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem gelben Kleinwagen an ihr vorbei und prallte mit dem Außenspiegel gegen ihren Einkaufskorb. Die Fußgängerin hatte Mühe, durch die unvermutete Drehung nicht zu stürzen, und verletzte sich hierbei leicht. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es ein Forchheimer Kennzeichen hatte und der rechte Außenspiegel schon beschädigt war. Bei dem Nutzer des Fahrzeugs handelt es sich um eine kleinere Person mit braunen, hochgegelten Haaren. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.