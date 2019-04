Fußgängerin übersehen und angefahren

Am Freitagnachmittag wollte ein 60-jähriger Lichtenfelser mit seinem Auto aus einem Supermarkt-Parkplatz in der Robert-Koch-Straße herausfahren und übersah dabei eine von links kommende 55-jährige Fußgängerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Abklärung ins Klinikum Lichtenfels. Am Auto entstand kein Sachschaden. pol