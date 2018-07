Fußgängerin leicht verletzt

pol



Eine 89-jährige Fußgängerin wollte am Dienstagnachmittag in der Kissinger Straße die Fahrbahn überqueren und übersah dabei eine aus Richtung Innenstadt kommende BMW-Fahrerin. Trotz einer Vollbremsung touchierte der BMW die Fußgängerin leicht. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.