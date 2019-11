Fußgängerin hat Glück im Unglück

Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr überquerte eine 33-jährige Fußgängerin am Berliner Ring trotz roter Ampel die Kreuzung. Eine Autofahrerin, die nach links abbiegen wollte, erkannte dies zu spät und erfasse die Fußgängerin frontal. Obwohl die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde, zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ausgerechnet Polizeiauto gestreift Als er an einem geparkten Streifenwagen der Polizei vorbeifuhr, lenkte am Donnerstagabend ein 63-jähriger Opel-Fahrer zu früh nach rechts und streifte dabei das Polizeiauto, wobei er sich auch die Beifahrerseite seines Pkw eindellte. Die Streifschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf jeweils circa 2000 Euro. Unbekannte brechen Briefkästen auf Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigten Unbekannte An der Spinnerei vier Briefkästen und brachen diese teilweise auch auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Graffiti "verzieren" Priesterseminar Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, beschmierten Unbekannte die Außenmauer des Priesterseminars mit blauer Farbe. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. pol