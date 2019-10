Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in der Kapellenstraße ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und schwer verletzt wurde. Eine VW-Fahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug aus dem Hof eines Anwesens herausfahren und musste den Gehweg passieren. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben eine Fußgängerin und fuhr diese an. Sie stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. pol