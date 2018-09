Fußgänger wurde von Auto angefahren

Am Donnerstagmittag übersah ein 31-Jähriger Seat-Fahrer in der Würzburgerstraße einen Fußgänger, der sein Rad über die Fahrbahn schob. Der Pkw-Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und touchierte den Fußgänger an seinem Fahrrad, er fiel dabei um und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Dem Unfallverursacher erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol