Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr war ein 48-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Pkw auf der Spitzwiese in Richtung Hartmannstraße unterwegs. Als er nach links auf die Hartmannstraße einbog, querte zeitgleich eine 62-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Er übersah die Frau, die auf dem Weg in Richtung Aldi war und fuhr sie an. Die Frau war ansprechbar und wurde durch Ersthelfer versorgt bis sie ins Krankenhaus kam. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 500 Euro. pol