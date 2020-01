Fußgänger auf Zebrastreifen übersehen

Ein Autofahrer bog am Montag, kurz nach 17 Uhr, von der Maxstraße in die Theresienstraße ein. Einen Fußgänger, der gerade über den Zebrastreifen lief, sah er nicht, weil der durch ein entgegenkommendes Fahrzeug und die A-Säule des eigenen Autos verdeckt war. Er erfasste ihn mit niedriger Geschwindigkeit. Der Fußgänger, ein 22-jähriger Mann, erlitt eine Prellung am Knie. pol