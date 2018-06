Fußballspiele und Seniorennachmittag

sek



Ein Sportwochenende veranstaltet die DJK Weichtungen vom 30. Juni bis 2. Juli am Sportgelände. Start ist am Samstag um 14 Uhr mit einem Kleinfeldturnier, das Finale ist gegen 17.20 Uhr. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Festbetrieb statt. Am Sonntag steht ab 10 Uhr Frühschoppen auf dem Programm. Die Fußballspiele starten um 13 Uhr. Mit einem Seniorennachmittag beginnt der Montag um 14 Uhr, ab 17.30 Uhr gibt's Kesselfleisch.