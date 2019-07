Fußballspiele, Gaumenschmaus, Musik

Die Spielvereinigung Wartmannsroth veranstaltet von Samstag, 13., bis Sonntag, 15. Juli, ihr Sportfest. Start ist am Samstag um 18 Uhr mit der Begegnung SG Gräfendorf/Wartmannsroth II - SV Detter/Weißenbach I. Um 20 Uhr sorgen die Heiländer für Partystimmung. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Spielmobil und Hüpfburg stehen ab 12 Uhr bereit. Es folgen um 13 Uhr das Show-Training der Mini-Bambinis, um 14 Uhr ein U11-Einlagespiel, um 15 Uhr ein U13 II. Mannschaft-Einlagespiel, um 16.15 Uhr ein U13 I. Mannschaft-Einlagespiel und um 17.30 Uhr SG Gräfendorf/Wartmannsroth I gegen SG Eintracht Oberleichtersbach. Am Montag, 15. Juli, ab 17.30 Uhr Haxenessen. Um 18.30 Uhr treten Torpedo Bad Kissingen gegen Joyson Safety Systems Albertshausen an. sek