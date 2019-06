Fußballspaß an der Stange

Zur Kirchweih in Thonberg vom Freitag, 21. Juni, bis Montag, 24. Juni, erwartet die Gäste ein reichhaltiges Programm, das Spaß und viel Spannung bei den traditionellen Menschenkickerturnieren verspricht.

Die Feuerwehr wird nach altem Brauch am Samstag mit Traktor und Kapelle unterwegs sein, um auf das Fest einzustimmen. Der ATSV bietet auf seinem Sportgelände am Leßbach neben kulinarischen Genüssen abwechslungsreiche Veranstaltungen. Am Freitag wird ab 18.30 Uhr ein Fußballspiel der Altliga gegen den ATSV Gehülz ausgetragen. Am Samstag beginnt um 13 Uhr das 13. Menschenkickerturnier mit voraussichtlich 16 Teams. Nach der Siegerehrung gegen 20 Uhr ist der gemütliche Ausklang an der "Blauen Bar" angesagt.

Am Sonntag startet ab 10 Uhr ein "Menschenkickerturnier der Kids" und ab 13 Uhr folgt ein F-Junioren-Fußballturnier. Danach wird Dieter Wich das musikalische Abendprogramm lenken. Letztlich folgt der Kerwa-Ausklang am Montag mit einem Jugendspiel. Ab 18 Uhr treffen die D-Junioren des FC Unterrodach und der SG Thonberg aufeinander. dw

