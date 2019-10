Fußballfans geraten aneinander

Kurz nach Spielende der Begegnung FC Eintracht Bamberg gegen Würzburger FV am Samstag im Fuchsparkstadion kam es im Eingangsbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Auseinandersetzung bereits aufgelöst, es konnte lediglich ein Täter festgenommen werden. Zeugen sowie der geschädigte Spielbesucher werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. Nissan braucht zwei neue Scheibenwischer Von einem grauen Nissan entwendete ein Unbekannter am Samstag zwischen 15.15 und 21 Uhr die beiden vorderen Scheibenwischer. Der Pkw war zur Tatzeit in der Pödeldorfer Straße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise. Trunkenheitsfahrt endet an Verkehrsinsel Mehr als auffällig war am Samstag kurz nach Mitternacht ein Audi im Hafengebiet unterwegs. Nachdem der 30-jährige Fahrer eine Verkehrsinsel überfuhr und sich dabei den Reifen beschädigte, endete die Fahrt in der Hafenstraße. Die hinzugerufene Polizeistreife fand schnell den Grund der unsicheren Fahrweise heraus. Mit fast 1,9 Promille war der Mann absolut fahruntüchtig und musste sofort seinen Führerschein in Verwahrung geben. pol