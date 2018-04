Fußballern geht der Nachwuchs aus

Die große Sportlerfamilie des Schwabthaler Sportvereins war ins Sportheim nach End gekommen, um eine neue Vereinsführung zu wählen. Bei den Neuwahlen wurden als Vorsitzende Karl-Heinz Gründel, Ägidius "Kiddi" Dillinger und Dirk Hertel im Amt bestätigt. Christian Landvogt wurde als Kassier und Konrad Gründel als Zweiter Kassier erneut das Vertrauen ausgesprochen. Kassenrevisoren sind Monika Moritz-Ruppenstein, Daniela Stöckert und Isabell Lilie. Michael Lunz (Frauendorf) ist weiterhin Schriftführer. Leiter im Wirtschaftsbetrieb ist Alexander Herold. Ägidius Dillinger und Dirk Hertel bekleiden das Amt des Spielleiter Herren sowie Matthias Dinkel und Markus Säum das Amt Spielleiter Alte Herren. Stefanie Schaller und Lisa Kestler fungieren als Spielleiterinnen der Damen. Sven Stöckert ist für die Jugendleitung beim SSV zuständig.

"Das Jahr 2017 war wirtschaftlich ein gutes Jahr, doch sportlich hatte man den Abstieg der ersten Mannschaft in die Kreisklasse zu verkraften. Die zweite Mannschaft musste man zwangsläufig in die B-Klasse absteigen lassen, um weitere Fahrten sowie einem verzerrten Spielbetrieb aus dem Weg zu gehen. Erfreulich war die Meisterschaft der zweiten Damenmannschaft in der Kreisliga, was den Aufstieg in die Bezirksliga-West bedeutete. Die erste Damenmannschaft feiert ihr 25-jähriges Bestehen vom 13. bis 15. Juli in End. Geplant sind zwei Turniere sowie ein Open-Air-Konzert auf dem Sportgelände.



Die E-Jugend überrascht mit Titel

Für eine Überraschung sorgte die E-Jugend, die Meister wurde. Sehr erfreut war Dillinger, dass eine G-, F-, E- und D-Junioren- sowie eine E-, D- und B- Juniorinnenmannschaft beim SSV im Spielbetrieb sind und den Nachwuchs beim SSV intakt halten. Geplant ist, mit Beginn der neuen Saison eine Spielgemeinschaft ab der D-Jugend mit dem TSV Staffelstein zu gründen. Zurzeit betreiben zwölf Mannschaften mit der Altliga Fußballsport beim Schwabthaler SV, so der Vorsitzende. Aktuell gehören der "SSV-Familie" 417 Mitglieder an, erklärte "Kiddi" Dillinger zum Schluss.

Nach dreijähriger Arbeit legt im Sommer Robert Hellmuth das Traineramt beim SSV nieder. Sein Nachfolger wird dann Klaus Schreppel, der aktuell noch beim SCW Obermain tätig ist.

Ein besonderer Höhepunkt war die Preisverleihung von Anpfiff.info, bei der die erste Damenmannschaft zu Frankens Fußballerinnen des Jahres gewählt wurde, so Spielleiterin Stefanie Schaller. Lisa Kestler erzielte 2017 mit 24 die meisten Tore. Katrin Dillinger berichtete von der zweiten Damenmannschaft, die am Ende der Saison 2016/17 Meister der Kreisliga-Nord wurde und somit Direktaufsteiger in die Bezirksliga-West.

Matthias Rebhan blickte auf eine ereignisreiche Saison mit Höhen und Tiefen bei der G-/F- Jugend zurück. Besorgniserregend sei, so Rebhan, dass bis jetzt keine neuen Spieler nach dem Jahrgang 2011 dazugekommen sind und dadurch der Nachwuchs für die zukünftige G-Jugend fehlt. gkle