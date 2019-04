Fußballerinnen helfen

Auch in diesem Jahr gab es während der Hallensaison wieder die traditionelle Spendenaktion "schon ein Euro kann viel bewegen". Im Rahmen der Fußball-Hallenturniere der Frauen und Juniorinnen wurden Spenden in Höhe von 1000 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Die Spendengelder wurden vergangenen Dienstag an die Gruppe "Sterntaler" des heilpädagogischen Kindergartens der Lebenshilfe in Kronach übergeben. Der Kindergartenraum der "Sterntaler" soll neu gestaltet und mit einer neuen, kindgerechten Einrichtung ausgestattet werden. Die Spendengelder fließen in vollem Umfang in dieses Projekt. Den heilpädagogischen Kindergarten besuchen Kinder mit Behinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten und mit Entwicklungsverzögerung ab dem dritten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht. BFMA-Vorsitzende Melanie Türk und BFV-Bezirksvorsitzender Thomas Unger überbrachten den Scheck und Fußbälle an den Geschäftsführer der Lebenshilfe Kronach, Wolfgang Schmidt-Palm, und an die Leiterin der heilpädagogischen Tagesstätte, Marina Kremer. red