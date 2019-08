Fußballer und Musiker beleben die Städtepartnerschaft Wallenfels-Bingham

Eine Woche stand Wallenfels ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft mit Bingham. Gleich zwei Gruppen aus den East Midlands waren zu Besuch in der Flößerstadt: Mit den Fußballern des Bingham Town FC und den Musikern der früheren "Toothill Dance Band" hielten sich über 70 Engländer an der Wilden Rodach auf. Die beiden Gruppen hatten ihre Zelte auf dem Campingplatz aufgeschlagen.

Eine wichtige Säule des "Twinning" sind seit Jahren die Fußballer. Die Binghamer Kicker und den "FC Hannla" verbindet eine langjährige Freundschaft. Auch in diesem Jahr waren Steve McRobie und Wolfgang Köhlmann die Macher auf beiden Seiten. Vereinbart war ein straffes sportliches Programm, dessen Auftakt eine absolute Premiere war. Erstmals kam ein Mädchenteam nach Wallenfels. Den jungen Damen gelang auch gleich ein 1:0-Sieg über den SV Steinwiesen. Weniger Erfolg hatten die Herren gegen die Gastgeber, sie unterlagen knapp mit 4:3.

Zur Erholung blieb wenig Zeit für die beiden Teams, denn schon am nächsten Tag standen zwei Matches auf dem Platz des FC Unter-/Oberrodach auf dem Programm. Die Mädels mussten sich dabei dem SV Reitsch mit 1:3 geschlagen geben. Besser lief es für das Männerteam, das sich mit 6:2 durchsetzte. Wichtiger als die sportlichen Ergebnisse waren die menschlichen Begegnungen im Rahmen der Wallenfelser Kirchweih. Als ein besonders positiver Impuls erwies sich die Teilnahme der U15-Mädchenmannschaft. Die Spielerinnen knüpften schnell Kontakt zu Gleichaltrigen in Wallenfels. Begeistert waren die Jugendlichen auch vom nahe gelegenen Freibad, einer Einrichtung, die sie aus ihrer mittelenglischen Heimat nicht kennen. Zahlreiche Freundschaften wurden geschlossen und ein Gegenbesuch in Bingham im August 2020 ist fest vereinbart.

Mit den Musikern der früheren "Toothill Dance Band" waren parallel echte Urgesteine der Städtepartnerschaft zu Gast. Die ehemalige Schulband hatte bereits vor 34 Jahren ihren ersten Auftritt in Wallenfels. Aus den damaligen Schülern sind mittlerweile Eltern geworden, Kopf der Big Band geblieben ist Colin Smith, leidenschaftlicher Musiker und begnadeter Pädagoge. Ihr Können stellten sie bei einem Auftritt im Festzelt der Kirchweih unter Beweis und begeisterten sie vor allem die Fans von Swing und Big-Band-Sound. Auch die Bewohner des Altenheimes kamen in den Genuss eines kleinen Kaffee-Konzertes.

Die Fußballer dankten bei ihrem Abschied im Sportheim vor allem den Helfern von FC Wallenfels und Förderkreis Bingham. Eine Medaille erhielt Wolfgang Köhlmann. Bürgermeister Jens Korn nutzte die Gelegenheit, um den Einsatz der Fußballer auf beiden Seiten zu würdigen: "Ihr seid aus unserer Städtepartnerschaft nicht hinwegzudenken." Den Musikern hat der Aufenthalt so gut gefallen, dass trotz der anfänglichen Beteuerungen von Colin Smith, es sei die letzte Fahrt in diesem Rahmen, bereits Pläne für einen Trip im Jahr 2022 geschmiedet werden. red