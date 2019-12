Fußballer sorgen für Sternstunde

Die Bayernliga-Fußballer des FC Eintracht und der DJK Don Bosco Bamberg sowie deren Trainer und Funkionäre verkaufen am heutigen Dienstag, 10. Dezember, ab 12 Uhr am Gabelmann für die "Aktion Sternstunden", eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, Weihnachtsschmuck. Der Verkauf wird auf Initiative des Kolping-Bildungszentrums Bamberg durchgeführt. Die Weihnachtsgegenstände wurden von Schülern der Kolpingklassen hergestellt. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die "Aktion Sternstunden". Sascha Dorsch, Fußball-Abteilungsleiter beim FC Eintracht, und Holger Denzler, sportlicher Leiter der DJK Don Bosco, freuen sich auf viele Mitglieder und Fans. df