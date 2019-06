Fußballer feierten Aufstieg

Der Fußballclub (FC) Frankenwald feierte den Aufstieg seiner zweiten Mannschaft in die Kreisklasse. Die Gaststätte der Frankenwaldhalle war mit über 80 Gästen bestens gefüllt. Bürgermeister Werner Burger und Zweiter Bürgermeister Robert Geigenmüller aus Helmbrechts sowie Pfarrerin Heidrun Hemme fanden anerkennende Worte für das Geleistete. Durch die Veranstaltung führte in gewohnter Manier Benjamin Oelschlegel, der die Feier mit einem Lied eröffnete. Etliche Spielerehrungen und Rückblicke rundeten den Abend mit einem hervorragenden Abendessen und Freibier ab. Die Fußballer feierten bis in die Morgenstunden, ehe im Trainingslager in Österreich die körperlichen Grundlagen für die kommende Saison gelegt wurden. Klaus-Peter Wulf