Fußballer des MGL ziehen Titel an Land

Beim fünften Anlauf zog das Team des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels beim Fußball-Hallenmasters in Kulmbach erstmals den Titel an Land. In der Vorrunde besiegte es das gastgebende Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und die Realschule Kronach. In einem dramatischen Sieben-Meter-Schießen schafften die Jungs den Einzug ins Finale. Torwart Hannes Schneider konnte dabei vier Siebenmeter entschärfen. Im Finale schlugen die Lichtenfelser das Caspar-Vischer-Gymnasium aus Kulmbach mit 3:0. Für das MGL spielten Johannes Auschner, Jakub Kanie, Kilian Schmidt, Fabian Bezani, Hannes Schneider, Lars Dietz, Paul Schramm, Lars Wagner, Leon Haddad und Phillip Gunzelmann. Foto: MGL