Fußballer besuchen Südfrankreich

Auf erlebnisreiche Tage in Südfrankreich können sich 13 junge Fußballer aus den "Heiligen Ländern" und Stettfeld freuen, wenn sie vom 19. bis zum 25. April mit fünf Betreuern die Freunde in Pierrelatte besuchen. Sportlich stehen zwei Vergleichsspiele gegen die Mannschaft aus Pierrelatte auf dem Programm. Das Osterwochenende und die Woche verbringen die Jugendlichen in den Gastfamilien, um Eindrücke zu bekommen und das Kennenlernen zu intensivieren. Weitere Ziele der Fahrt sind, die Eindrücke der schönen Landschaft zu sammeln, zu erleben, wie man in einem fremden Land die Kultur und den Sport lebt, und die Gastfreundschaft einer Region Frankreichs zu erfahren. Stadtbesichtigungen in Avignon und Nimes sowie der Nougatstadt Montelimar und der Besuch der Grotte Chauvet mit Museum runden das Programm ab. Die Truppe freut sich auf ein Wiedersehen mit den französischen Freunden und hofft auf eine herrliche Woche in Südfrankreich. rn