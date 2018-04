Fußballer aus Frankreich sind zu Gast

Auf erlebnisreiche Tage können sich zwölf junge Fußballer aus dem französischen Pierrelatte mit ihrem Betreuer Pascal Mourey freuen, wenn sie vom 13. bis 19. April in den Kreis Haßberge kommen. Der Hauptorganisator Gert Koch aus Dörflis, der sich seit 27 Jahren um den Austausch zwischen dem District Tricastin, dem Partnerdistrikt des Landkreises, und den Landkreis kümmert, sowie die Vereine VfR Kirchlauter, FC Neubrunn und VfR Hermannsberg-Breitbrunn, haben das Programm organisiert. Der Besichtigung der Firma FTE/ Valeo in Ebern, Adidas und Puma in Herzogenaurach sowie Einrichtungen im Kreis Haßberge schließen sich sportliche Wettkämpfe an. So stehen Vergleichsspiele in Neubrunn gegen ein Team der SG Eltmann auf dem Programm.



Empfang in der VG

Ein Empfang in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebelsbach durch die Bürgermeister der eingebundenen Gemeinden ist ferner geplant. "Mit Ausflügen durch den Landkreis werden die Gäste unsere schöne Landschaft kennenlernen", freut sich Gert Koch auf die gemeinsame Zeit. Die Jugendlichen aus Frankreich wohnen in Gastfamilien; der Aufenthalt soll den Gästen auch die Lebensgewohnheiten in den deutschen Familien aufzeigen. rn