Versammlung der Fußballschiedsrichter Am kommenden Montag (19 Uhr) findet beim 1. FC Haßfurt die Versammlung der Fußballschiedsrichter-Gruppe Haßberge für den Monat Oktober statt, wie Schriftführer Frank Bühl mitteilt. Die Tagesordnungspunkte: Lehrarbeit Thema Regel 11, Ausflug am 26. Oktober, Ausgabe der neuen Regelbücher, Aktuelles. red DFB lädt Trainer zu Informationsabend ein Am kommenden Montag (18 Uhr) findet beim FC Sand ein Informationsabend des DFB-Stützpunkts Haßberge für Vereinstrainer statt. Thema des Abends, zu dem alle Vereinstrainer willkommen sind, ist "Bälle erobern - Tore verhindern mit Mentalität". Michael Kotterba, der durch den Abend führt, sagt: "Mentalität spielt eine wichtige Rolle. Gerade in der Jugend macht sie oft den Unterschied zwischen einem guten und einem erfolgreichen Team aus." red