Staffelstein II fertig Obersdorf 5:1 ab In einem vorgezogenen Spiel in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels hat sich der TSV Staffelstein II am Donnerstagabend klar mit 5:1 gegen die SpVgg Obersdorf durchgesetzt. Vor 70 Zuschauern beherrschten die Staffelsteiner das Geschehen. Das 1:0 fiel in der 18. Minute, als Philipp Kraus mit einem strammen Schuss einen Spielzug erfolgreich abschloss. Nach Vorarbeit von Jonas Hagen erhöhte Julian Kraftzyk auf 2:0 (35.). 120 Sekunden später lochte erneut Kraus nach einer herrlichen Kombination zum 3:0 ein. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Christian Krauss drei Minuten vor der Pause mit einem direkten verwandelten Freistoß. Auch in Hälfte 2 dominierten die Staffelsteiner. Den Obersdorfern gelang nicht viel. Vor allem in der Abwehr zeigten sie erhebliche Schwächen. Einen TSV-Konter schloss der kurz zuvor eingewechselte Tim Poka überlegt zum 4:1 ab (60.). Den Schlusspunkt setzte Jonas Hagen. Nach einer Balleroberung an der Mittellinie und lief er aufs Gästetor zu und hob den Ball über Torhüter Matthias Weiß zum 5:1 ins Tor. bepo Heimspiel für Frauen der SG Staffelstein In der Frauenfußball-Kreisliga Nord beginnt die SG Staffelstein/Lichtenfels ihre Saison am Sonntag (11 Uhr, Lichtenfelser Stadion Am Main) mit einem Heimspiel gegen die SG Himmelkron/Streitau. In der vergangenen Saison belegten die Gastgeberinnen einen guten dritten Platz in der Kreisliga und möchten auch in dieser Saison vorne mitspielen. Jedoch sind viele Mannschaften aus dem Kulmbacher Raum in die Kreisliga Nord aufgerückt, so dass es für die SGlerinnen schwer ist, eine genauere Prognose abzugeben. neck