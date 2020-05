Fußball-Wunder vor 70 Jahren

Ein Blick auf das Jahr 1950 zeigt, dass damals die Bayerische Puppenstadt mit ihrer legendären 1. Fußball-Mannschaft förmlich eine wahres "Fußballwunder" erlebte.

Am Sonntag, 18. Juni 1950, war der letzte Spieltag der Aufstiegsrunde zur Bayerischen Landesliga der Gruppe Nord. Die Neustadter "Löwen" mussten beim Oberfranken-Meister FC 09 Selb antreten. Dabei ließen sich die Neustadter auf dem gefürchteten Selber Boden die einmalige Chance zum Aufstieg nicht entreißen.

Unglaubliche Glanzform

Vielmehr stellten sich die Puppenstädter in einer während der Aufstiegsspiele noch nie erreichten Glanzform in den ersten 45 Minuten vor und spielten den Oberfrankenmeister buchstäblich an die Wand. Der deklassierende 6:1-Sieg wurde in vielen Kreisen als sensationell bezeichnet.

Der Neustadter Sieg war für den Sportredakteur des Bayerischen Rundfunks, Josef Kirmeyr, "die Überraschung" des vorletzten Wettbewerbs im bayerischen Fußballtoto.Überragender Spieler war Torjäger Gerhard Knoch, der fünf Tore erzielte.

Knoch erzielte fünf Tore

Sein Treffer zum "Hattrick" in der 32. Minute war ein ganz besonderer. Im Originalspielbericht von damals steht: "Aus kurzer Entfernung nahm Knoch das Leder aus der Luft und jagte es mit solch unheimlicher Wucht ins Selber Heiligtum, dass die hintere Querlatte gespaltet wurde."

Aber auch sein letzter Treffer zum 6:1-Endstand hatte es in sich. Dazu wieder ein Auszug aus dem Tageblattt von damals: "Hammerschmidt (ein Selber Abwehrspieler/Anm. d. Red.) glaubte sich sicher an der Torraum-Außenlinie, als Knoch auch schon dazwischen fegte, sich das Leder angelte und es wuchtig unter die Latte setzte. Dabei verletzte sich Selbs Torwart am Kopf, so dass Mittelläufer Hammerschmidt für den Rest der Spielzeit zwischen den Pfosten stand."

Der VfL 07 Neustadt hatte sich mit diesem Sieg den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die Bayerische Amateurliga erkämpft. Der Jubel in der Bayerischen Puppenstadt war groß. Entsprechende Ehrungen blieben nicht aus. oph/sey