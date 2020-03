Fußball vom Nürnberger "Club"

Guido Schuberth ist Gruppenleiter und Trainer einer ganz besonderen Fußballmannschaft. Alle 14 Tage, immer mittwochnachmittags, findet für die Mitarbeiter der Behinderten-Werkstätten St. Joseph in Lichtenfels am Eichenweg als Ausgleichsangebot ein Fußballnachmittag statt. 15 Männer sind in der Mannschaft, laufen in einheitlichen Trikots auf und spielen meist in den Sporträumen der benachbarten Herzog-Otto-Schule.

"Wir machen auch Hallenturniere, Freundschaftsspiele und bei Kirchweihspielen mit", erzählt Schuberth. Letzte Woche war er mit dem Team in Kulmbach, da ging es rund, doch vor anderen oberfränkischen Werkstätten braucht sich die Mannschaft nicht zu verstecken.

Schuberth fährt mit den Spielern auch schon mal zum "Club" nach Nürnberg ins Stadion und zum Training. So wie im Oktober 2019, als die Lichtenfelser eine Einladung des "Clubs" erhielten, ein Training in Nürnberg absolvierten und zum Andenken einen neuen Spielball erhielten. Kein Wunder, dass die meisten von ihnen treue Fans des Zweitligisten sind und die Namen der Spieler kennen.

Am Montag bekamen die Werkstätten nun selbst Besuch: Der einheimische FCN-Fanclub Wiesen und Umgebung kam mit einer Abordnung an den Eichenweg und überreichte nicht nur eine Geldspende von 500 Euro, sondern auch eine echte Rarität: einen Originalspielball des Clubs, der von drei Topspielern signiert war; er trägt die Unterschriften von Stürmer Robin Hack, Torwart Patric Klandt und Verteidiger Kevin Goden.

Thomas Neugeboren, Leiter der Werkstätten: "Das scheint ein besonderer Ball zu sein." Für diesen und den Ball vom Vorjahr wird nun ein Platz gesucht, vielleicht in einer Vitrine. "Spielen kannst' damit nicht", meinte Ottmar Kerner, Mitglied des Fanclub-Vorstands.

Während sich der Erste und Zweite Vorsitzende der Gäste aus Wiesen, Klaus Wehling und Georg Scheer, noch über den herzlichen Empfang durch die Mitarbeiter der Werkstätten freuten, hatten diese schon eine Idee für die Verwendung der gespendeten Summe: Vielleicht klappt es ja jetzt mit einer Tischtennisplatte ... ds