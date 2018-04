Fußball und das Leben der Männer

Katharina Müller-Sanke



Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wirft ihre Schatten voraus. Das Schlosstheater Thurnau zeigt ab Samstag das neue Stück "Leben bis Männer". Darin mimt Wolfgang Krebs einen gescheitertenFußballtrainer aus der ostdeutschen Provinz. Die Hauptperson ist ein Wendeverlierer, fußballbesessen und in der Welt von heute nicht angekommen. Es ist einer, der herrlich ernsthaft und sarkastisch über Land, Leben und Leute herzieht.

Die Besucher erleben einen leidenschaftlichen Monolog - viel Ironie und Komik. Das Stück hält viele Facetten bereit und ist längst nicht nur für Fußballfans gedacht. Wolfgang Krebs hat in seiner Jugend gerne selbst mit Leidenschaft gekickt und teilt mit dem Mann, den er spielt, die Leidenschaft für diesen Sport. Doch das Thema des Stückes geht noch weiter. In der Geschichte hinter dem Ball erfährt der Besucher lustiges, tiefgründiges und politisches rund um die Wende und alles was damit zusammenhängt: Politisches, Gesellschaftliches und vor allem viel Menschliches. Er wird mitgenommen in eine Parallelwelt.

"Leben bis Männer" wird am Samstag um 20 Uhr das erste Mal gezeigt. Es gibt noch Karten. Weitere Aufführungen sind am 21. April um 20 Uhr und am 29. April um 17 Uhr sowie am 5. und am 18. Mai ebenfalls um 20 Uhr.

Ab Mai wird am Schlosstheater ein weiteres Stück, und zwar: "Wein, Weib und Goethe" zu sehen sein. Am 13. Mai ist Premiere. Weitere Aufführungen sind am 3., am 10. und am 24. Juni.

Karten für alle Vorstellungen gibt es telefonisch unter 09203-9738680 oder per Mail unter info@schlosstheater-thurnau.de