Fußball-Turnier "Schule und Verein"

Die Zapfendorfer Schule und der SV Zapfendorf veranstalten am Freitag/Samstag, 31.Mai/1. Juni, auf der Sportanlage des FSV Unterleiterbach ein Fußballturnier unter dem Motto "Schule und Verein - zusammen für unsere Kinder". Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern zu zeigen, dass sie durch Sport fit und selbstbewusst werden können.

Am Freitag und den ganzen Samstag über spielen in drei verschiedenen Altersklassen 36 Teams von den E-Juniorinnen bis zu den G-Junioren. Das Turnier steht zum 20. Mal unter der Schirmherrschaft von Anton und Sebastian Bayer, von deren Firma Farben Bayer aus Zapfendorf auch die Preise gespendet werden. Am Freitag spielen zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in zwei Turnieren F-Jugendmannschaften um den Turniersieg. Am Samstagvormittag finden die Turniere der E- und G-Junioren statt. Die Schulleitung und die Jugendabteilung des SV Zapfendorf freuen sich auf spannende, faire Spiele. Für die spielenden Kinder wäre es schön, wenn viele Zuschauer sie anfeuern. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. red