Das Kaspar- Zeuß- Gymnasium (KZG) lädt zu einem Fußball- Schnuppertraining für Viertklässler, die nächstes Schuljahr auf das Gymnasium wechseln möchten, ein. Termin ist Mittwoch, 18. April, von 14.30 bis 16 Uhr am KZG-Fußballplatz. Gerne kann auch bei Bedarf ein Torwarttraining angeboten werden. Bei schlechtem Wetter wird das Training in die Sporthalle verlegt. Das KZG fördert den Bereich Fußball besonders und bietet in der 5./6. Jahrgangstufe klassenübergreifend eine Stunde wöchentliches Fußballtraining, integriert in den Stundenplan, an. red