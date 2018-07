Fußball satt zum Jubiläum

eh



Der FSV Ziegelerden hat sein 90. Jubiläum mit zwei Herren- und einem Junioren- Fußballspiel am Sportgelände des FSV gefeiert.Zum Auftakt spielten der ATSV Gehülz gegen den SV Reitsch. Der ATSV ging zwar mit 2:0 in Führung, die Reitscher hielten das Spiel aber spannend und glichen noch vor der Halbzeit auf 2:2 aus. In der zweiten Hälfte ging es hin und her. Letztlich setzte sich der SV Reitsch mit 5:4 durch.Das anschließende Spiel bestritten die SG SV Seelach/FC Kronach II und die SG VfR Schneckenlohe/Sonnefeld II. Seelach konnte dabei nur mit zehn Fußballern antreten, weshalb die Partie ziemlich einseitig verlief. In regelmäßigen Abständen fielen die Tore bis zum Endstand von 10:0.Zum Abschluss spielten die E- Junioren des FSV gegen Altenkunstadt. In diesem spannenden, ausgeglichenen Spiel behielten die Gastgeber mit 8:6 die Oberhand.