Fußball, Party und Musik

Der Seßlacher Stadtteil Gemünda feiert seine Kirchweih von Donnerstag, 26. April, bis Montag, 29. April. Zum Auftakt am Kirchweihdonnerstag lädt der TSV Gemünda um 18 Uhr zum Haxn-Essen ins Sportheim ein (Bestellungen an Helmut Waltes, Telefon 09567/584, oder ab 18 Uhr an Anke Dippold, Telefon 09567/1483). Am Freitag, 27. April, geht um 20 Uhr die Sause richtig los: Im Sportheim garantieren DJ Bump und Caruso heiße Musik bei der Kirchweihparty "Hyperspring". Am Samstag, 28. April, ist ab 14 Uhr Sportheimbetrieb. Es gibt Kaffee und Kuchen und Bratwürste mit Sauerkraut. Ein besonderes Schmankerl erwartet die Gäste um 21 Uhr im Sportheim: Die Punkrock-Band Cinderella Babies gibt ein Konzert. Am Nachmittag des Kirchweihsonntags, 29. April, stehen die Zeichen ganz auf Fußball. Überhaupt stehen an allen Festtagen Spiele auf dem Programm. cahö