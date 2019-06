Fußball-Notiz

Neustadt und Sonneberg suchen Stadtmeister Das ist neu: Die Städte Neustadt und Sonneberg ermitteln erstmals gemeinsam einen übergeordneten Stadtmeister. Das Fußballturnier wird vom TBVfL Neustadt/Wildenheid organisiert und findet am bevorstehenden Samstag ab 10 Uhr in Wildenheid statt. Dabei treten zwölf Teams auf zwei Kleinfeldern an. Ein Team besteht aus fünf Spielern plus Torwart. Die Spielzeit beträgt 15 Minuten.

Die Organisatoren haben zwei Sechser-Gruppen ausgelost, wobei jeweils die beiden Erstplatzierten das Halbfinale (ca. ab 16 Uhr) erreichen. Vor dem Finale (ca. 16.40 Uhr), kommt es zu einem Einlagespiel zweier F-Juniorenteams.

Gruppe A: TBVfL Neustadt/W., TSSV Fürth a. B., TSV Ketschenbach, TSV Unterlind, Türkgücü Neustadt, WF Sonneberg.

Gruppe B: FC Sonneberg, SV Meilschnitz, SV Bergdorf-Höhn, TSV Germania Sonneberg-West, FC Haarbrücken, ASV Neustadt. ct