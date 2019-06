F-Jugend-Turnier zur Thonberger Kirchweih Der ATSV Thonberg veranstaltet am Kirchweih-Sonntag, 23. Juni, ab 13 Uhr auf dem Sportgelände am Leßbach ein F-Junioren-Fußballturnier. In der Gruppe A treffen der FC Sonneberg, die SG SchwaMa, der TSV Sonnefeld und der FC Schweinfurt 05 aufeinander. In der Gruppe B kämpfen der ATSV Thonberg, die SpVgg Bayreuth, die SG Itzgrund und DJK/TSV Rödental um den Finaleinzug.

Im Rahmenprogramm tritt das Tanzstudio "Prestige" aus Küps auf. dw