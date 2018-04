Fußball-Meldungen

Steinberger Trainer Karl wirft Handtuch

Der Trainer des Kreisligisten TSV Steinberg, Christian Karl, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Gleich nach der 2:4-Niederlage am Sonntag gegen Burgkunstadt, habe Karl seine Entscheidung dem Verein mitgeteilt, erklärt Vorsitzender Christian Engelhardt: "Er hofft, dass die Mannschaft dadurch einen neuen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt erhält." Nach der Winterpause holte der TSV in fünf Spielen nur einen Punkt. Karl hatte bereits im Januar angekündigt, den Verein im Sommer zu verlassen. Dann wird Pascal Zeiß den TSV coachen. Wer für die restlichen sieben Spiele übernehmen wird, ist noch unklar. red



Trainer Rainer Zietsch verlässt SC Feucht

Beim Nordost-Landesligisten SC Feucht wird es zur nächsten Saison einen Trainerwechsel geben. Ex-Profi Rainer Zietsch (53) wird den Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der Nachfolger ist schon gefunden. Neuer Chef an der Seitenlinie wird Florian

Schlicker ist aktuell noch Co-Trainer der U17 des 1. FC Nürnberg in der Bundesliga Süd/Südwest, kann diesen Posten aber aus beruflichen Gründen nicht mehr länger ausüben. dme