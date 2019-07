Die JFG Oberes Werntal 05 bietet U7-Fußball-Schnuppertraining für Bambinis (Kinder ab zirka vier Jahren). Es findet am Sonntag, 14. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Sportgelände in Oerlenbach statt. Erforderlich sind Turn- oder Fußballschuhe, wettergerechte Kleidung und Getränke. Die Teilnahme am Training ist unverbindlich. sek